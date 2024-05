Cava Fornace, altro stop. Ghiselli chiede gli atti

La Regione ha sospeso il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) avviato dopo la richiesta dei gestori di Cava Fornace di aumentare i conferimenti fino a 98 metri. Lo stop, legato al crollo di un argine avvenuto lunedì all’interno della discarica, con allagamento di Aurelia e Lago di Porta, arriva dopo la diffida inviata ai gestori affinché interrompano ogni attività e mettano tutto in sicurezza. A proposito del Paur, il delegato all’ambiente di Forte dei Marmi Enrico Ghiselli ha scritto al presidente della Regione Eugenio Giani e all’assessore regionale all’ambiente Monia Monni chiedendo la pubblicazione di tutte le integrazioni al Paur inviate dai gestori. "Dato che il 23 aprile sono scaduti i termini concessi dalla Regione per fornire le integrazioni richieste – scrive Ghiselli – chiedo che siano pubblicate in modo che enti locali, comitati, associazioni ambientaliste e cittadini possano visionarle. E tenuto conto che per poter valutare adeguatamente le nuove documentazioni, anche alla luce della frana del 6 maggio, servono tempi adeguati, chiedo almeno 120 giorni per poter studiare tutti i documenti in modo da arrivare alla Conferenza di servizi con tutti dati cognitivi, analisi e proposte di soluzione".