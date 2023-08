Causano un incidente e fuggono via Sull’auto lasciano attrezzi da scasso

di Martina Del Chicca

L’urto con un’auto, il ribaltamento e poi lo schianto contro il cancello di cinta di un’abitazione affacciata sulla via Sarzanese. Dall’abitacolo della vettura finita sottosopra sono usciti due uomini che, invece di prestare soccorso agli occupanti del veicolo coinvolto nell’incidente – un padre con i suoi due figli piccoli –, sono fuggiti a gambe levate scomparendo tra i campi di Piano di Mommio. Lasciando dietro di loro i feriti, i rottami e probabilmente anche le loro “brutte intenzioni“.

È la fredda cronaca di quanto accaduto martedì, intorno alle 21.30, nella frazione di Massarosa. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto la Fiat 500 bianca proveniente da via delle Fonti immettersi maldestramente sulla Sarzanese, ed è in quella manovra che il conducente avrebbe perso il controllo finendo contro l’utilitaria della famiglia, fino al rovesciamento concluso contro la cancellata di una villetta. Semi abbattuta.

L’ipotesi è che l’uomo alla guida fosse distratto. Perso, insieme al passeggero, a cercare con lo sguardo tra le case della zona, le colline massarosesi, quella giusta da svaligiare. Con le luci spente, le serrande abbassate e nessuno nei dintorni. Sì, perché a bordo di quell’auto gli agenti del Commissariato di Viareggio hanno trovato uno zaino con tutti gli attrezzi necessari per lo scasso. E adesso i poliziotti indagano per risalire all’identità dei due fuggitivi.

Dagli approfondimenti, grazie al numero di targa, è emerso subito che il veicolo protagonista di quella carambola era stato preso a noleggio nei giorni passati in una concessionaria fuori da Viareggio e dalla Versilia. Quello che gli agenti del Commissariato stanno appurando in queste ore è se chi ha firmato il contratto di noleggio è anche la stessa persona che si trovava sulla 500 al momento dell’incidente.

Uno scontro che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze; sia il padre che i due figli sono stati accompagnati al Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia in codice giallo. Sul posto, oltre ai poliziotti, anche le ambulanze inviate dalla centrale del 118 e i vigili del fuoco.