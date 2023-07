Catturato dalla buca Lo salvano i bagnini

Salvataggio ieri nel primo pomeriggio al bagno Nilo di Lido di Camaiore: una buca è stata quasi fatale ad un sessantenne che è stato tratto in salvo dai bagnini del Nilo e del vicino Patrizia prontamente intervenuti. Giornata di sole e grande afa ieri: intorno alle 15 l’uomo ha deciso quindi di farsi un bagno in mare non essendovi alcuna restrizione, se non la boa con la bandierina rossa a 100 metri dalla riva per indicare la zona della buca. L’uomo invece si è avvicinato a nuoto sempre di più all’area indicata ed ha rischiato davvero di affogare: dalla riva si sono viste le braccia alzarsi e la sagoma essere a tratti inghiottita dalle acque.

L’intervento tempestivo di Maurizio Briozzo, già premiato dalla Capitaneria di Porto come membro di Salvataggi in mare pericoloso, è stato salvifico. Ieri pomeriggio è stato redatto il verbale da trasmettere alle autorità competenti. Per fortuna si è sventata una potenziale tragedia.

IP