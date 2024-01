Castello, nuovo cantiere. Dieci anni fa la frana

"Mamma mia come vola il tempo...". Impossibile dar torto agli abitanti di Castello che hanno commentato così l’incontro in agenda domani alle 12,30 con il Comune e con la ditta incaricata dei lavori di messa in sicurezza. Sono passati infatti 10 anni dalla frana, causata dalle fortissime piogge, che isolò per lungo tempo numerose famiglie di Castello e Vitoio: non a caso in municipio la chiamano frana "storica". Ma è tempo di guardare avanti e non solo indietro. L’incontro di domani servirà per illustrare l’imminente partenza del terzo lotto di lavori (su cinque totali). "Una prassi – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – che già in passato ci ha permesso di dare un quadro corretto della situazione agli abitanti, diretti interessati, e recepire da loro indicazioni utili per rendere ancora più completo l’intervento". Il terzo lotto, da 468mila euro (coperti da risorse Pnrr, su complessivi 1,4 milioni), riguarderà regimazione delle acque meteoriche, stabilizzazione della viabilità e asfaltature.