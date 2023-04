Cassetto digitale "Ora basta un click"

VIAREGGIO

Sono oltre 30mila le imprese del territorio della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest (Lucca, Massa-Carrara e Pisa) che hanno colto l’opportunità offerta dal “cassetto digitale”, il servizio realizzato da InfoCamere per l’intero sistema camerale, messo a disposizione sul web a partire da impresa.italia.it e che consente ai titolari e ai legali rappresentanti di consultare, scaricare e condividere gratuitamente i documenti ufficiali della propria impresa presenti nel Registro delle imprese, quali atto costitutivo, statuto, bilanci, visure e molto altro ancora.

"Un’opportunità per l’imprenditore per avere le informazioni e i documenti della propria azienda sempre a disposizione – commenta Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – in modo agevole, immediato, gratuito ed efficace collegandosi alla piattaforma on-line del cassetto digitale. Auspichiamo pertanto che anche in Toscana la Regione voglia ricercare le soluzioni più adeguate per consentire alle imprese di utilizzare il cassetto digitale potendo cogliere pienamente i vantaggi che ne derivano. La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest vuole contribuire al processo di alfabetizzazione digitale sui territori declinando la trasformazione digitale nel senso più aderente alle esigenze delle imprese"

La piattaforma ha di fatto realizzato per ogni singola impresa, sia individuale che collettiva, il relativo cassetto digitale all’interno del quale l’imprenditore può reperire, aggiornati in tempo reale, tutte le informazioni e i documenti della propria azienda.