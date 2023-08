Caso tigli del viale Apua Commissione d’urgenza

Il caso dei tigli del viale Apua torna di stretta attualità. O meglio, verrebbe da dire strettissima attualità vista la convocazione d’urgenza, da parte dell’amministrazione comunale, di una riunione congiunta tra i capigruppo consiliari e la commissione ambiente. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17 in municipio e riguarderà infatti il piano di interventi su cui da tempo sta lavorando il Comune e che probabilmente avrà bisogno di un immediato aggiornamento alla luce dell’ondata di maltempo che da ieri si abbatte anche sul territorio pietrasantino. I contenuti degli argomenti all’ordine del giorno sono top secret, salvo il fatto che si tornerà a parlare di abbattimenti e sostituzioni. Un tema molto dibattuto, basti pensare al “serpentone“ umano formato da comitati e associazioni che attraversò l’intero viale Apua, da Pietrasanta a Fiumetto, per protestare contro il piano dell’amministrazione, la quale sottolineò invece la necessità di salvaguardare la sicurezza pubblica rimuovendo gli esemplari a rischio crollo.