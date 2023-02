Caso tigli, convocata l’assemblea

Il caso dei tigli del viale Apua (nella foto), in particolare il progetto del Comune improntato su abbattimenti e sostituzioni, sarà discusso all’assemblea che il comitato “Le voci degli alberi“ ha fissato martedì alle 18,30 al Cro di Porta a Lucca. L’incontro servirà a discutere le azioni da portare avanti vista la contrarietà degli ambientalisti in merito all’intervento. "Andrebbe a distruggere e devastare una delle anime pulsanti del nostro territorio – spiega il comitato – ragion per cui invitiamo tutti a partecipare e a prendere posizione. Al recente incontro alla casa diocesana ’La Rocca’ si sono presentati numerosi cittadini, sensibili al paventato abbattimento di tutti i tigli del viale Apua. Incontro durante il quale sono stati messi in luce tutti gli errori progettuali del prospettato intervento, le dannose ricadute sul territorio e i costi enormi in fase realizzativa e nei decenni a venire per l’intera comunità".