Caso Tennis Europa Il Consiglio di Stato stoppa la demolizione del capannone da padel

Stop alla demolizione del capannone padel del Tennis Europa. Il Consiglio di Stato, stravolgendo in parte l’orientamento del Tar che aveva riconosciuto l’illegittimità del titolo edificatorio imponendo l’eliminazione della struttura tra via Colombo e via della Barbiera, ha infatti accolto la richiesta di sospensiva avanzata dai proprietari dell’impianto sportivo e dal Comune a seguito della battaglia legale avviata da due privati confinanti. Con due distinte ordinanze il Consiglio di Stato ha pertanto sospeso gli effetti della sentenza di primo grado ritenendo necessario un maggior approfondimento in merito al lamentato contrasto da parte dei proprietari delle ville vicine, tra il permesso di costruire rilasciato dagli uffici comunali e il regolamento edilizio. Inoltre i giudici hanno preso visione della perizia che i titolari del tennis Europa hanno commissionato ad un commercialista, calcolando i danni che deriverebbero da una demolizione del capannone da padel proprio in vista della stagione estiva, riconoscendo il "periculum in mora in capo al privato appellante per l’imminente eliminazione della già ultimata costruzione assentita dal permesso impugnato". Tuttavia, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio di merito, il Consiglio di Stato ha optato per una soluzione temporanea confermando le limitazioni temporali di pratica del padel che già aveva impartito il Tar in sede di sospensiva. "Le esigenze possono essere, almeno in parte, soddisfatte – recita l’ordinanza – disponendosi che l’utilizzo dei campi in questione sia consentito solo nei seguenti intervalli temporali: tra le 9 e le 14; tra le 16 e le 21".

Francesca Navari