Caso pratiche edilizie "Resteranno gratuite"

"Il servizio dello Sportello unico edilizia digitale continuerà ad essere gratuito, ma ci saranno alcune accortezze per evitare che venga utilizzato impropriamente come archivio". L’annuncio, rivolto a geometri, architetti e ingegneri, è dell’assessore ad urbanistica ed edilizia Ermanno Sorbo al termine di riunioni con gli ordini professionali ed Edilsoft, gestore del portale Suedi. Ponendo fine alla preoccupazione dei professionisti per la prospettiva di un’area a pagamento, scongiurata grazie alla mediazione del Comune e al supporto dell’ufficio edilizia e paesaggistica. "Cambierà solo che dal 1° agosto – dice Sorbo – le nuove pratiche in preparazione, prima dell’invio e della protocollazione, rimarranno in sospeso 90 giorni dal caricamento del primo file allegato, poi saranno cancellate. Invece tutte le pratiche già presentate resteranno visibili a tempo indeterminato e quelle già caricate su Suedi, ma non ancora inviate, saranno nella disponibilità del professionista che le avrà inserite fino al 31 ottobre 2023".