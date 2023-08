Caso marmettola, è lite "Manca mappa dei siti"

"Manca un piano regionale dei siti in cui conferire rifiuti come la marmettola: il Pd batta i pugni in Regione, magari minacciando le dimissioni dei suoi consiglieri comunali se non avrà risposte chiare". Il sindaco Alberto Giovannetti risponde così al consigliere Pd Nicola Conti, che lo aveva accusato di aver paventato – in consiglio comunale – l’impiego di cave dismesse come la Ceragiola per portarci la marmettola. "Conti – dice il sindaco – ha fatto finta di non capire. Il Cosmave si era lamentato della difficoltà, anche economica, di smaltire la marmettola a Scarlino, anche perché al Brentino non danno più autorizzazioni. Al che ho ricordato che ci sono tante cave che possono essere oggetto di recupero oltre al fatto che la marmettola viene autorizzata in quanto non è un rifiuto speciale. I comuni partecipano a questi processi autorizzativi, ma c’è una latitanza politica sui rifiuti perché mancano impianti e siti di stoccaggio: se ci fossero, ci sarebbero tanti problemi in meno".