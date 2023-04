Case popolari Al via le domande Il bando scade tra due mesi

A partire da sabato i cittadini potranno fare domanda per un alloggio popolare. Il bando emesso dal Comune, in vigore fino al 14 giugno, è finalizzato infatti alla formazione di una nuova graduatoria della durata quadriennale. Le domande per ottenere l’assegnazione di una casa Erp dovranno essere compilate sui moduli disponibili sul sito del Comune, all’Urp in piazza Matteotti o all’ufficio casa, aperto da lunedì a venerdì in orario 10-12 per offrire un supporto per la corretta compilazione dei documenti. Potranno far domanda i residenti o coloro che svolgono attività lavorativa a Pietrasanta, in possesso di determinati requisiti, tra cui un’attestazione Isee non superiore a 16.500 euro. I moduli devono essere poi consegnati al protocollo del Comune, via raccomandata o alla mail [email protected]