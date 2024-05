Case Erp, lavori in via Amendola: "A luglio intervento concluso"

Iniziati i lavori di eliminazione delle infiltrazioni e dei distacchi di cemento armato dalle palazzine popolari di via Amendola. Gli operai hanno provveduto infatti a togliere l’umidità riscontrata al piano terra in entrambi gli edifici, poi è stata oggetto di intervento la copertura e dopo sono iniziate con cestello anche le operazioni per la sistemazione delle parti pericolanti della facciata dove si sono ripetute le cadute di calcinacci. Entro luglio saranno completate le tinteggiature e montati gli infissi, ultimo atto di tutta la strategia di restyling del condominio. Un intervento sostenuto dall’amministrazione comunale che ha stanziato 1 milione di euro visto che Erp non aveva disponibilità economiche per tali interventi a causa dei risibili finanziamenti messi a disposizione per il settore edilizia residenziale pubblica da parte del Governo centrale e da parte della Regione. Tra l’altro l’avvio dell’opera ha subito uno slittamento perchè la ditta incaricata ha preferito non montare ponteggi ma lavorare con autoscala e le forti piogge di primavera hanno ostacolato l’opera e reso poco stabile lo stazionamento del camion sul terreno bagnato. Pertanto solo recentemente, con il bel tempo e con l’uso di un mezzo più leggero, è stato possibile dar corso a tutto il cronoprogramma di lavori.

Intanto sono già state avviate le verifiche necessarie per far partire la ristrutturazione anche della palazzina Erp di via Dell’Acqua dove, a causa della forte umidità in risalita, alcuni mesi fa la famiglia che occupava il piano terra è stata alloggiata altrove e l’immobile dichiarato inagibile; la stessa situazione rischia di ripetersi nell’edificio-gemello limitrofo dove già è stato segnalato lo stesso problema. "In questo caso – evidenzia il consigliere delegato all’edilizia pubblica, Enrico Ghiselli – abbiamo richiesto che vengano predisposte verifiche statiche ed idrauliche: infatti i tecnici hanno detto che l’umidità in risalita è dovuta ad una polla d’acqua sotto l’edificio ma potrebbero esserci perdite anche nelle tubature di Gaia che passano sotto la palazzina per finire in strada. Una voltachiarita la causa partirà il cantiere per la messa in sicurezza visto che anche per le case di via Dell’Acqua, sul lato di via Michelangelo è stata registrata la caduta di porzioni di cementro armato".

Francesca Navari