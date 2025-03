Case Erp, altri 119mila euro per lavori

Si continua a investire sull’edilizia residenziale pubblica. Grazie alle economie riscontrate da Erp Lucca sui lavori eseguiti nei fabbricati di via Amendola – pari a 204.859,05 euro – l’amministrazione comunale ha deciso di autorizzare l’impiego di 119mila euro per interventi già periziati, che potranno partire a breve. Interesseranno tre alloggi di risulta: due in via Ferrucci e uno in via degli Olmi, che verranno sistemati e resi nuovamente disponibili. È previsto anche il miglioramento dell’area a verde in via Amendola, oltre all’installazione di tre montascale per favorire l’accessibilità di persone anziane o con difficoltà motorie: due in via Olmi 120 e il terzo in via Ferrucci. "Dopo troppi anni in cui non sono stati fatti interventi nell’edilizia popolare, questa amministrazione ritiene che si tratti di un ambito prioritario" dichiarano il sindaco Bruno Murzi e il presidente del consiglio comunale Michele Pellegrini. La parte residua delle somme potrà essere impiegata per la sistemazione di altri alloggi di risulta che dovessero liberarsi. "Tra gli interventi prioritari – proseguono – c’è la realizzazione dell’impianto di riscaldamento negli alloggi che ne sono ancora privi, il miglioramento della sicurezza dell’area esterna dei fabbricati in via Civitali con nuova recinzione e nuovi punti luce. Non appena avremo da Erp il computo specifico, provvederemo a stanziare le risorse per le coperture, rimozione cisterne in eternit, facciate e marciapiedi in via Olmi, il rifacimento del tetto in via Ariosto 33 e la sistemazione delle aree esterne (parcheggi e verde) e recupero dell’ex lavatoio in via Civitali e via Ariosto".