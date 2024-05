Casa vacanze Focette. Canone giù del 90%

La storica casa vacanze di via della Libertà, a Focette, costerà il 90% in meno. Giorni fa la giunta ha deciso di abbassare il canone annuo da 30mila a 3mila euro e assegnarla per 9 anni ad associazioni che assistono persone affette da patologia neuromuscolare. A breve sarà fissata la scadenza per le manifestazioni d’interesse, con l’Unione lotta alla distrofia muscolare (Uildm) in pole position in virtù dei 40 anni di esperienza alla casa vacanze, che un tempo ospitava le scuole elementari “Mulargia“, tanto da averla intitolata ad Alda Barsotti, madre di un ragazzo distrofico. In questi quattro decenni la Uildm ha ospitato, ogni estate, 5-6 gruppi in certi casi composti da 25 persone provenienti dall’Italia e dall’estero, incluse le città gemellate con Pietrasanta. Una struttura, infine, che può contare su sollevatori e strumenti che facilitano i movimenti dei disabili.

d.m.