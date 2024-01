Casa di Comunità. Contributo approvato

La Regione ha dato il via libera al finanziamento da un milione e mezzo per la realizzazione della Casa di Comunità. La struttura sorgerà nello spazio dell’ex magazzino comunale e avrà un’area dedicata alle attività di medicina generale, una destinata ai pediatri di libera scelta, un ambulatorio per le vaccinazioni dell’infanzia e adolescenza, uno spazio per i servizi Cup, uno per i servizi integrati socio-sanitari e aziendali. Lo spazio esterno sarà invece adibito a parcheggio, per rendere più agevole l’accesso a una struttura pensata in una posizione strategica. "Le risorse fanno parte di un piano di investimenti della Regione da oltre 61 milioni – spiega il vicesindaco Damasco Rosi – per interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, rivolti a ospedali e servizi sul territorio, contenuti in un’intesa tra Stato e Conferenza delle Regioni che nelle prossime settimane sarà ratificata". Per la sindaca Barsotti, "si tratta di un intervento atteso e necessario per dare una risposta alla richiesta di implementazione dell’offerta dei servizi socio-sanitari per la comunità di Massarosa – le sue parole –; il finanziamento è un ulteriore passaggio verso la realizzazione di un progetto a cui da sempre abbiamo lavorato".