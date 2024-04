Casa delle donne. Siglato patto triennale

Ascolto, prevenzione, accoglienza, sostegno. Arginare la violenza di genere è una necessità sempre più forte. Anche a Pietrasanta ha dato i suoi frutti convincendo il Comune a potenziare lo sportello d’ascolto affidato alla “Casa delle donne“ di Viareggio. Visti i numeri della sperimentazione all’Osterietta, la giunta ha approvato un contratto triennale, con l’associazione che presta servizio (gratuito) alla Croce Verde con la psicologa Lucia Giannelli. "In passato avevamo avuto circa 20 accessi – spiega Ersilia Raffaelli, presidente dell’associazione e consigliere nazionale delle ’Donne in rete contro la violenza’ – e nel 2024 siamo già a 5 accessi, di cui alcuni ad alto rischio. Più in generale, in un anno sono aumentati del 20% e dal 2001 ad oggi ne abbiamo registrati 4mila tra Viareggio, Camaiore, Massarosa e Pietrasanta". Secondo Raffaelli il contratto è un riconoscimento all’esperienza e competenza del personale dell’associazione: "È un fenomeno su cui non si può scherzare e per questo c’è bisogno di persone preparate per porre fine a questa inciviltà". Con un focus sulla violenza economica, che colpisce le donne isolate perché hanno perso il lavoro o perché all’interno della coppia sono controllate anche sul piano delle spese.

"Rispetto all’Osterietta – dice l’assessore al sociale Tatiana Gliori – la Croce Verde è una sede strategica che garantisce più riservatezza: ci si può andare ad esempio con la scusa del mercato. Sono contenta di questa collaborazione". Idem il presidente della Croce Verde Gabriele Dalle Luche: "Ci è sembrato doveroso, vista questa emergenza sociale, accogliere a braccia aperte e gratuitamente l’associazione. È un nostro piccolo contributo per aiutare le persone più fragili".

d.m.