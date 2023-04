Casa delle donne Ancora l’uovo solidale

È una sorpresa speciale quella contenuta nelle uova di Pasqua che chiunque può acquistare allo sportello della Casa delle donne. I proventi serviranno infatti per sostenere l’attività di un punto di accoglienza diventato ormai di riferimento per molte donne versiliesi. Un prodotto speciale, in quanto l’uovo di Pasqua del centro antiviolenza “L’una per l’altra“ della Casa delle Donne di Viareggio, che ha uno sportello anche alla Casa dei giovani a Querceta, è metà cioccolato al latte e metà fondente ed è stato confezionato con materiale da riuso.

L’iniziativa rientra nell’ambito dei progetti promossi per dare linfa a uno sportello d’ascolto che ha come principale missione quella di supportare e non far sentire mai sole le donne che hanno subito atti di violenza. In oltre 20 anni di attività, essendo stato inaugurato nel 2001, lo sportello ha accolto circa 2mila donne, alle quali è stata fornita consulenza attraverso la presenza di operatrici, avvocatesse e psicologhe in maniera riservata, anonima e gratuita: dai colloqui individuali all’accompagnamento, dal gruppo d’aiuto al reinserimento e molto altro ancora. Oltre a iniziative come l’inaugurazione della panchina rossa anti-violenza inaugurata nel novembre 2019 alla presenza anche di delegate della Casa delle donne. Lo sportello di Querceta, sia per l’uovo di Pasqua che per ogni altra necessità, si trova alla Croce Bianca e può essere contattato il lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e il mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 al numero verde 800-800811 (per un appuntamento) o in alternativa via sms e messaggio Whatsapp al 334-3485842.