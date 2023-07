Casa dei Giovani: l’amministrazione è pronta a metterla in vendita

La Casa dei Giovani sarà vendita dal Comune. E’ quanto deliberato dall’amministrazione comunale che ha scelto di alienare due immobili di proprietà comunale, e nello specifico, il fabbricato denominato “Casa dei Giovani” in via delle Contrade a Querceta e l’abitazione in via Giandiana a Pozzi – di 280 metri quadrati e stimata 450mila euro – oggetto di donazione di Anna Maria Torlai Giannini, sorella dello scrittore Sirio Giannini (a cui è intitolata la biblioteca) scomparsa nel novembre 2021 a 92 anni e che al Comune ha lasciato due abitazioni, un conto corrente, una polizza, gioielli, mobili e perfino una Fiat 500 Topolino da collezionisti. Dunque anche la Casa dei Giovani, inaugurata alcuni anni fa, non rientra tra i patrimoni strategici dell’amministrazione: quando fu creata il progetto era di mettere a disposizione delle nuove generazioni una struttura pubblica dove potersi ritrovare, fare aggregazione, poter esprimere e valorizzare le proprie vocazioni artistiche, musicali, poetiche e culturali. Ma anche utilizzare quegli spazi per occasioni di eventi.