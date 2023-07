Carta per l’acquisto sarà per 250 famiglie

Gli uffici del servizio sociale del Comune stanno inviando una lettera informativa ai beneficiari della “Carta dedicata a te”. Si tratta della carta per l’acquisto dei beni di prima necessità, dell’importo di 382,50 euro, finanziata dallo Stato con il Fondo alimentare. Ne beneficeranno 242 nuclei familiari individuati dall’Inps sulla base di Isee non superiore a 15 mila euro annui e di altri criteri presi in considerazione in ordine di priorità decrescente: i nuclei composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, con priorità ai nuclei con indicatore Isee più baso. Quindi quelli composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005 e con priorità assegnata a chi detiene un Isee più basso. Infine quelli di non meno di tre componenti sempre con priorità a chi ha l’Isee più basso. La carta potrà essere ritirata all’ufficio postale presentando allo sportello il codice di riferimento indicato nella lettera ricevuta. Info:0584 757703757733757702.