Carrara Fiere. I balneari contestano tutti

Quasi un match di pugilato alla fiera Tirreno CT e Balnearia. Gli organizzatori così raccontano l’agitazione creata dal convegno sulla Bolkestein: "Sono stati contestati anche i presidenti delle associazioni e i politici ospiti durante il convegno di Sib Confcommercio e Fiba Confesercenti, tanto che l’incontro è stato chiuso prima che le parole diventassero troppo taglienti e che addirittura l’atteggiamento potesse degenerare".

"Il silenzio del governo ci sta uccidendo – ha detto Antonino Capacchione presidente Sib – Cosa dobbiamo ancora aspettare? Qui rischiano 30mila imprese italiane". Sulla stessa linea anche il presidente Fiba Maurizio Rustignoli: "La situazione è drammatica. Se nel breve periodo il governo non riesce ad intervenire è difficile pensare ad un nostro futuro. La mappatura ha dimostrato la non scarsità della risorsa, ma adesso non c’è più tempo. Il governo deve produrre una norma che sia condivisa con l’Europa e che in tempi rapidi ci tolga da questa situazione". È intervenuto anche Marco Scajola, assessore della regione Liguria e coordinatore del tavolo interregionale del turismo: "Le scelte le deve fare la politica perchè non sono i tecnici che governano il paese. Il consiglio dei ministri è l’unico tavolo competente per decidere come affrontare la Bolkestein. Alle regioni non è stato concesso di partecipare al tavolo tecnico interministeriale che ha prodotto la mappatura, ma comunque noi rimaniamo dalla vostra parte". Per l’onorevole Salvatore Di Mattina "è il momento di dare certezze ad un comparto che da troppi anni è in ginocchio e che ha contribuito allo sviluppo turistico del Paese".