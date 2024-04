Carpentiere professionista per il carro del 2025

CARPENTIERE IN FERRO PROFESSIONISTA

Matteo Raciti cerca per la realizzazione del mio nuovo carro al Carnevale di Viareggio 2025. Competenze richieste: ottime capacità di saldare a filo ed elettrodo; buone capacità nella modellazione dei materiali ferrosi e nella creazione delle centine in ferro; esperienza nella realizzazione di cinematismi delle parti in ferro e cartapesta attraverso “movimenti a mano e meccanici”; capacità nella lettura dei progetti esecutivi e del modellino in scala;buone capacità di lavorare in gruppo. contratto a tempo determinato o partita iva, impegno prevalente ottobre/febbraio, altre specifiche contrattuali in privato. Le candidature correlate da curriculum e breve motivazione a:

[email protected]

MURATORE

Per impresa edile di Pietrasanta muratore e manovale, si richiede minima esperienza e massima serietà. Automunito. Assunzione con contratto edile a tempo determinato con possibilità di trasformazione ad indeterminato. Per info 339/3069401.