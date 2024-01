Carpentiere evade il fisco. Denunciato il manager

Non aveva denunciato al fisco introiti per 1 milione 200mila euro. Per questo una società della Darsena operante nel settore della nautica è finita nel mirino della guardia di finanza: è scattata la denuncia per l’amministratore unico – residente a Viareggio – con sequestro preventivo di beni per 200mila euro. Da tempo i finanzieri stavano monitorando le attività a tutela del distretto della nautica al fine di intercettare le diverse forme di illegalità che possano metterne in pericolo la stabilità e lo sviluppo del comparto; approfondimenti che hanno consentito di individuare più imprese connotate da peculiari alert di pericolosità fiscale, quali i brevi cicli aziendali (con aperture e chiusure delle attività nell’arco di un paio di anni), l’omessa presentazione delle prescritte dichiarazioni e il mancato versamento delle imposte, nonché l’amministrazione occulta ad opera delle medesime persone fisiche.

Gli approfondimenti hanno permesso pertanto di verificare l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini Ires e Irap per l’anno 2021, per un ammontare di componenti positivi di reddito non dichiarati pari a circa 1.200.000 euro da parte dell’amministratore della srl, operante da anni (e attualmente ancora in attività) nel settore del refit e della carpenteria navale. L’amministratore è stato denunciato per omessa dichiarazione ed è stata proposta la misura del sequestro preventivo, anche per equivalente, della somma pari all’ammontare dell’Ires (imposta sui redditi delle società) dovuta. L’autorità giudiziaria, ritenendo sufficienti gli elementi probatori raccolti dagli investigatori, ha interessato il locale Gip che ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, pari all’imposta evasa, nei confronti del responsabile, poi eseguito, nei giorni scorsi, dai militari del Corpo con l’apprensione di somme di denaro, quote societarie e un’autovettura Suv per un totale di circa 200mila euro. L’azione delle Fiamme Gialle lucchesi testimonia, ancora una volta, lo sforzo continuo volto al contrasto ad ogni tipo di illegalità economico-finanziaria, con particolare riferimento

all’evasione e alla frode fiscale, grave ostacolo allo sviluppo economico, distorcendo la leale concorrenza tra imprese e penalizzando quelle sane a vantaggio di quelle illegali.

Francesca Navari