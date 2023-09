Caro, vecchio, oratorio Nel parco di S. Antonio il nuovo campo sportivo "Favorirà la socialità"

di Martina Del Chicca

“Scusi, mi passa il pallone?“ Sembra una frase di un’altra epoca, quando i bambini improvvisavano partitelle di calcio ovunque. Nei cortili dei palazzi, nelle piazze, negli oratori delle parrocchie... E il pallone, sfuggendo ad ogni controllo, finiva tra le gambe del “dodicesimo uomo“, quello che per caso, passando proprio di lì, si ritrovava catapultato in squadra: “Signore, il pallone...“.

Ecco, quel pallone negli anni si è perso. In centro a Viareggio ormai da tempo non c’è più nessuno spazio dove i bambini, i ragazzi, possano giocare. I cortili sono invasi dalle auto, le piazze vengono attraversate di fretta, e anche gli oratori hanno attaccato le porte e i canestri al chiodo. E insieme al pallone si sono persi anche spazi di socialità.

Per questo quando Padre Elzeario Adam Nowak, reggente della chiesa di Sant’Antonio, ha ascoltato la proposta dei Lions Club Viareggio Versilia, ovvero realizzare un campo sportivo polivalente al posto della vecchia pista di pattinaggio ormai in disuso, l’ha accolta come una benedizione. L’occasione per rifondare un luogo dedicato sì allo sport, ma anche all’aggregazione e all’inclusione, nel cuore della città. E con l’aiuto dei parrocchiani si è subito messo a lavoro per ripulire il cortile, portare le siepi, e preparare il terreno per il futuro campo da gioco.

A realizzare il progetto, sulla carta, è stato l’architetto Spartaco Baratti. Per trasformarlo in realtà è necessario adesso un investimento da ventimila euro. E mentre le pratiche burocratiche sono al vaglio degli uffici comunali, per le ultime autorizzazioni, per finanziare il nuovo campo polisportivo, adattabile per il basket, la pallavolo, il calcetto, e anche al tennis, i club Lions Viareggio-Versilia Host e Viareggio-Riviera hanno organizzato – per sabato 16, alle 20, nel giardino del convento di San Francesco – l’annuale “Cena francescana“, patrocinata dal Comune.

Il ricavato servirà per le prime necessità della mensa dei poveri, "Ma soprattutto – spiega il presidente del Club Lions Viareggio-Versilia Luca Lunardini – quest’anno la raccolta sarà indirizzata alla creazione di questo campo sportivo polifunzionale che la parrocchia metterà a disposizione di tutta la città. Una iniziativa impegnativa che – prosegue Lunardini – nasce sulle indicazioni dei frati stessi e dall’idea dei presidenti che ci hanno preceduti, Guido Olmi e Marco Boccella. Un obiettivo impegnativo sia da un punto di vista organizzativo che economico ma che, grazie al contributo del Lions Club International Foundation e alla generosità dei nostri soci e dei concittadini, stiamo riuscendo ad ottenere". Per partecipare alla cena è possibile prenotare ai numeri 339-7715462 o 3358262677.

"La Parrocchia di Sant’Antonio – ricorda Maurizio Bartolomei del Viareggio-Riviera – ospita presso il convento dei frati la mensa dei poveri, una risposta ai bisogni dei più deboli su cui la città può sempre contare. Un’offerta di solidarietà che – conclude – vuole completarsi mettendo a disposizione di tutti, in particolare dei giovani, una struttura per le attività ludico-sportive".