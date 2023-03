Caro-energia, la ’Sviluppo’ resiste Il 2022 ha chiuso con un buon utile A Pasqua 210 pasti gratis ai poveri

di Daniele Masseglia

Una lieve flessione rispetto all’anno precedente c’è stata, soprattutto a causa del caro-energia. Ma a conti fatti la “Pietrasanta Sviluppo“ ha superato l’esame del 2022 con il segno ’più’ mantenendo questo trend anche nel primo scorcio del 2023. Numeri certificati dal bilancio consuntivo che la multiservizi del Comune approverà entro la fine di aprile. Il “saldo“ complessivo parla di un utile di 35mila euro a fronte dei 41mila registrati al 31 dicembre 2021, con il bagno “Pietrasanta“ a fare la parte del leone mentre le mense scolastiche hanno risentito degli effetti del Covid.

Il clima che si respira alla sede di piazza Duomo è positivo, anche perché da oggi riprenderà la “missione“ solidale nei confronti delle famiglie in difficoltà. "Ogni venerdì – spiega l’amministratore unico Pietro Bertagna – doneremo 90 pasti alle associazioni ’Grano’ e ’Azzurra’ oltre a don Roberto. Inoltre a Pasqua apriremo il centro cottura di Strettoia, dove le nostre dipendenti in maniera volontaria confezioneranno 210 pasti che le stesse associazioni verranno a ritirare". Passando al bilancio, Bertagna ricorda che l’utile avrebbe potuto essere più cospicuo visto che solo per ristrutturare lo stabilimento balneare sono stati spesi 80mila euro. "È un consuntivo che ci soddisfa – prosegue – dato che nonostante costi e spese tecniche abbiamo chiuso con un utile. Il vero exploit lo ha fatto il bagno ’Pietrasanta’ con un fatturato di 473mila euro, pari ad oltre il 20% in più rispetto al 2021, che già fu anno record. Di contro, le mense sono andate in sofferenza a causa dell’ultima coda del Covid che a gennaio e febbraio 2022 ha visto diminuire il numero dei pasti serviti nelle scuole. È stata una perdita di 50mila euro: incide il fatto che il prezzo sia il solito da 12 anni mentre i fornitori li paghiamo di più a causa del rincaro dei costi energetici". Il 2023, infine, è partito positivamente grazie al recupero di tanti pasti al centro cottura e alle tante prenotazioni già arrivate per il bagno. "Siamo ottimisti: i primi due mesi – conclude – sono andati oltre le previsioni. Ora ci dedichiamo all’ex Pio Campana, dove abbiamo venduto i lotti per 1,5 milioni di euro, affittato quelli rimanenti e sistemato la strada di accesso, poi diventata comunale. Stiamo predisponento i cavi e la cabina Enel e in futuro realizzaremo un capannone di 400 metri quadrati per la nostra nuova sede".