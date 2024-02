Caro Alfredo.... Scriveva Bocco. Il libro del figlio

Il programma delle “Anteprime alla Fondazione” propone domani alle 18 a casa Catarsini il secondo incontro in linea con il Carnevale, ingresso libero, dal titolo “Caro Alfredo.. lettere dalla prigionia di Bocco Vannucci, il personaggio e le sue opere” dedicato al “carrista” e pittore che per 50 anni ha realizzato le sculture che hanno sfilato sui viali a mare e ha vinto le edizioni del Carnevale nel 1953 e nel 1992. Enrico Vannucci (foto), figlio di Carlo “Bocco” Vannucci, dialoga con Elena Torre. Presenti Claudia Menichini e Adolfo Lippi rispettivamente presidente e membro del Comitato scientifico della Fondazione Catarsini. L’evento è l’occasione per presentare il libro di Enrico Vannucci Quell’uomo qualunque era mio padre, così come sarà ricordato nell’archivio di Alfredo Catarsini a Villa Museo Paolina Bonaparte dove sono custodite due lettere che Carlo Vannucci, prigioniero a Bombay e in Australia. inviò a Catarsini. Nell’agosto del 1943 Vannucci parlò in termini tranquilli della condizione di prigioniero delle truppe inglesi che gli permetteva di disegnare e dipingere. Nella lettera dell’agosto del 1945 Vannucci si riferiva alla fotografia che Catarsini gli aveva inviato del dipinto Donne nel rifugio antiaereo, esposto alla Biennale di Venezia del 1942 e scrisse all’amico: "Solo dico che quando si è varcata la soglia della Biennale Veneziana, vuol dire essere in cima alla vetta tanto agognata, e tu Alfredo hai lottato, ma poi vinto". Parole che raccontano amicizia e stima tra Catarsini e Vannucci e carattere di quest’ultimo che non si lamentò della prigionia e delle sofferenze. L’arte sosteneva Vannucci e gli permetteva di resistere.