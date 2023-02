Carnevale di Viareggio, oggi in città la festa è “Extralarge”: ecco il programma

“Carnevale, uno spot per la città. Coi coriandoli via alla stagione”

Viareggio, 12 febbraio 2023 – Con la testa leggera, sospesa in aria come un coriandolo; e le gambe pesanti, dopo gli straordinari tra rione il Marco Polo e i veglioni, Viareggio è pronta a vivere un’altra, la seconda, giornata di questo centocinquantesimo Carnevale.

Senza le aspettative che caricavano la prima, col vento a favore e l’incoraggiante previsione che arriva dal botteghino on-line. Con le hit di Sanremo ( Paola e Chiara con “Furore“ riusciranno a dare la spallata all’onnipresente “Dove si balla“?) e le bizzarre sorprese del FantaCarnevale (preparatevi: sarà un fiorire di ombrelli sotto il sole). Ci sarà poi la fanfara dei Carabinieri della scuola marescialli di Firenze ad aprire il corteo di maschere; mentre la battezzata “banda della pace“, diretta da Don Luigi Sonnenfeld, si prepara al concerto per manifestare contro l’annunciata sfilata della banda della Nato domenica prossima; contro cui sono state raccolte oltre mille firme già protocollate in Fondazione.

Sarà, dunque, Carnevale; con tutti i suoi sentimenti, le sue passioni, le sue libertà e anche le sue proteste. Quelle popolari che nascono in contrapposizione alle scelte istituzionali (ne è piena la storia di questi 150 anni); o quelle che i carristi plasmano nelle creta per criticare un sistema che non si oppone alla guerra, che ripudia la fragilità, e spinge verso la rincorsa spasmodica all’innovazione... A proposito il Museo del Carnevale ripropone oggi la visita guidata alla scoperta delle costruzioni. Partenza alle 14 da piazza Mazzini (Per prenotare 342-9207959).

In fondo il Carnevale è tutto questo; colto e disimpegnato. Controverso e pacificatore. Capace, alla fine, di riunire tutti sotto ad un mascherone sui Viali a Mare. Pieni di gente, con poca satira a bordo ma con le tribune ancora affollate di politica. Sotto la bandiera Burlamacca, una settimana fa, il governatore Eugenio Giani e il sindaco Del Ghingaro hanno firmato una tregua ratificata poi con un pranzo al Porto. E al Carnevale, oggi, è prevista la partecipazione di Stefano Bonaccini, in corsa contro Elly Schlein al congresso del Pd.

La giornata di festa, perché poi è di una Festa che parliamo, inizierà già alle 12 con l’animazione musicale di Radio Bruno in piazza Mazzini. Mentre alle 14 la sfilata delle maschere partirà da piazza Dante per raggiungere il Belvedere. Insieme a Burlamacco e Ondina partecipano anche gli sbandieratori del Palio di Querceta e la Filarmonica Versilia. E qui, sul Belvedere, dalle 14,40 esibirà la Fanfara dei Carabinieri. Alle 15 il colpo di cannone che annuncerà l’inizio del corso, a cui parteciperanno anche Chiara Losh, fashion blogger e web influencer ospite dello spazio Kinder; e Mario Menicagli, direttore generale del Teatro Goldoni di Livorno, dove (venerdì e in replica ieri) è andata in scena l’opera “Le maschere” di Pietro Mascagni in occasione della quale, sul palcoscenico, ha preso forma un carro allegorico tipico della tradizione del Carnevale di Viareggio che ha collaborato nella produzione. Madrina della sfilata è la Onlus "Un raggio di luce", impegnata in Italia e in Africa per sostenere le donne e i bambini e presente in Passeggiata con il suo stand di artigianato.

Fino al tramonto carri, mascherate e carrette si inseguiranno in un rondò tra i palazzi. Tra "Frizzi e canti/ Danze e cori/ Schiette risa, folle amor...". E poi via, oltre la Pineta, per l’ultima notte del rione Marco Polo. E la “Maschera ride“ in questa giornata “Extralarge“.