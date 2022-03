Carnevale di Viareggio, il quinto corso: Miss Italia, la Pace e il premio anticovid

Viareggio, 5 marzo 2022 - Miss Italia Zeudi Di Palma è stata ospite al quinto corso del Carnevale di Viareggio in notturna, presenti inoltre le delegazioni dei Carnevali di Novara, Striano e Saviano. Prima della sfilata è stata omaggiata Maria Grazia Billi che è stata la mascotte della Libecciata, la banda ufficiale del Carnevale di Viareggio, con filmati storici sul megaschermo in piazza Mazzini. La canzone Futura di Lucio Dalla ha aperto l'edizione di oggi del Carnevale che ha assegnato il Burlamacco d'oro, edizione speciale 2022, ad Alessandro Campani, direttore Distretto di Zona Versilia e a tutti i collaboratori per l'impegno nella gestione della campagna vaccinale. A consegnare il premio il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro.

La onlus presente è stata Peace Brigades International fondata nel 1981 per assolvere al compito di mantenimento della pace, mai come ora di attualità. Il gran finale del Carnevale è previsto sabato 12 con il sesto ed ultimo corso nel quale è in programma la proclamazione dei vincitori e lo spettacolo pirotecnico. I familiari della strage ferroviaria del 29 giugno 2009 di Viareggio hanno distribuito nel circuito della sfilata volantini per ricordare che lunedì a Firenze è fissato l'appello bis dopo la Cassazione.