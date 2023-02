Carnevale, tutto pronto per la sfilata

Domenica alle 14,30 secondo e ultimo appuntamento con il Carnevale dei Piccoli in piazza Carducci (in caso di maltempo verrà recuperato domenica 26 febbraio). Soddisfatta della prima sfilata la vice presidente della Proloco di Seravezza Marina Marrai. "Finalmente – commenta – i carri di cartapesta rappresentanti Snoopy e Mario Bros, realizzati dai volontari della Pro Loco Seravezza, sono tornati a sfilare per il centro storico. La piazza era gremita di bambini con le loro famiglie. Numerose le mascherate dei bambini della scuola Delatre e della primaria Frediani che hanno fatto il loro ingresso da via Roma accompagnati dalle insegnanti. Belle le maschere disegnate dai bambini della scuola Delatre che hanno abbellito il carro di Mario Bros e le due maschere di cartapesta realizzate grazie al laboratorio proposto nelle classi".