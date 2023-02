Carnevale, sequestrati 16mila prodotti non sicuri

Viareggio, 17 febbraio 2023 – Così come accade a capodanno per i botti, anche a Carnevale l’attenzione della Guardia di Finanza sui prodotti “di stagione” messi in commercio resta alta.

L’ultima operazione in tema è andata in scena a Massarosa, in un ingrosso di abbigliamento e casalinghi a gestione cinese, dove le fiamme gialle di Viareggio hanno trovato circa 16mila prodotti non sicuri: accessori per il carnevale, vestiti e addobbi di carnevale, giocattoli privi dei requisiti di conformità e sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza.

L’esercente dovrà pagare una sanzione che potrà variare da duemila a 35mila euro.