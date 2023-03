Carnevale Red Ronnie promette di tornare

“Tornare al Carnevale di Viareggio? Perché no, del resto porto un bel ricordo dell’esperienza del 2019 e, statene certi, filmerò live tutto lo spettacolo”. Con queste parole Red Ronnie, il popolarissimo critico e talent scout musicale, ha salutato Massimo Domenici, Jacopo Allegrucci, Simone Simonini e Andrea Giulio Ciaramitaro, ospiti della sua Red TV. Del resto Red Ronnie al Carnevale di Viareggio ci tiene ed è anche uomo di parola. In una precedente diretta, ospitando sempre Domenici, Simonini e Ciaramitaro, ma allora c’era anche Daniele Biagini, aveva rimarcato la bravura dei cantanti viareggini e aveva promesso un nuovo collegamento anche per presentare i carri. “Voglio un video - era stata la sua richiesta - con tutti i carri in concorso nel 2023 e lo voglio con in sottofondo la canzone originale vincitrice; premio che si è aggiudicato proprio Domenici con il brano ‘Una storia fantastica’. Red Ronnie, alla luce della presenza di Allegrucci, ha spostato il focus sui carri con il costruttore chiamato a rispondere a tutta una serie di domande.

Sergio Iacopetti