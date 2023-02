Carnevale pietrasantino Ecco le contrade favorite

Le nuvole e il concomitante corso a Viareggio non hanno portato fortuna al Carnevale pietrasantino. Sono circa 2.600 le persone – tra cui 1.610 paganti – che ieri hanno partecipato al secondo corso mascherato, un migliaio in meno rispetto al 12 febbraio. Una flessione fisiologica in attesa del gran finale di domenica prossima quando sarà assegnato il premio al miglior carro e alla miglior mascherata, gare che nel 2022 erano state entrambe vinte dall’Africa-Macelli. Proprio l’Africa, in base alle nostre pagelle, figura tra le quattro contrade che potrebbero contendersi il titolo insieme a Brancagliana, Pollino e Marina. Detto questo, la qualità generale è sembrata sopra la media, con scarti davvero minimi: ecco i nostri voti.

Africa-Macelli: Madre natura colpisce per la sua bellezza statuaria, il mappamondo che gira e il bene che sconfigge i guerrieri oscuri in stile Mad Max – 7,5.

Brancagliana: Il gigantesco clown è molto espressivo ed è ben supportato da giocolieri e cannoni spara-coriandoli – 7,5.

Marina: Teschi e sombreri fanno rivivere il tradizionale “Día de los muertos“ messicano, ieri arricchito dalla presenza dei figuranti col poncho del “Gruppo per servire“ – 7,5.

Pollino-Traversagna: Bucanieri e pirati a bordo del galeone e l’immancabile rum regalano un esilarante arrembaggio: ieri, dopo 20 anni, Massimiliano Farnocchia ha riproposto lo storico brano “Lino il Pollino“ – 7,5.

Antichi Feudi: Le ali dorate delle numerose arabe fenici omaggiano a suon di colori la ripartenza del Carnevale – 7+.

Il Tiglio-La Beca: Gli attempati sposi, inseguiti da prete e becchino, strappano risate e applausi – 7.

Lanterna: Il juke-box vivente suona la chitarra e fa scatenare i figuranti sulle note rock del mitico Elvis Presley – 7.

Strettoia: Nonostante l’assenza del carro, la mascherata ispirata agli anni ’20 è ben coordinata e porta indietro nel tempo – 7.

Collina: Una creazione che gioca sul dualismo tra odio, rifiuti e inquinamento e pace, rispetto e riciclo: con un albero più maestoso sul carro i biancoverdi avrebbero preso mezzo punto in più – 6,5.

Pontestrada: Maghi e maghette ispirate ad Harry Potter catapultano il pubblico nell’atmosfera di Hogwarts – 6,5.

Il programma dell’edizione 2023 proseguirà martedì alle 15 con il Carnevale dei bambini in piazza Matteotti, mentre il 26 febbraio ci sarà il terzo e ultimo corso mascherato.

Daniele Masseglia