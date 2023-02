Carnevale, l’ultimo corso potrebbe saltare a causa del maltempo

L’incubo maltempo aleggia sull’ultimo corso del Carnevale pietrasantino, in agenda oggi alle 15 con premiazioni alle 18. La decisione verrà presa stamani da ufficio tradizioni popolari e presidenti delle contrade. In caso positivo sarà festa: Africa-Macelli con il carro “Finalmente è Carnevale” (mascherata “La natura”), Il Tiglio-La Beca con “Gira la Beca”, Lanterna con “Pietrasanta in rock n’roll”, Collina con “... e di nuovo la vita”, Strettoia con la sola mascherata “Shhhh...trettoia”, Pontestrada con “Harry??? Potta “R”, Marina con “Carneval loco viene dal mar” (mascherata “Los locos del mar”), Pollino-Traversagna con “Finché la barca và... lasciala andare!”, Antichi Feudi con “Come l’Araba Fenice rinasce il Carnevale” e Brancagliana con “Brancaclown show”.