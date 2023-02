Carnevale in piazza, un successo

Grande successo per il Carnevale organizzato nel capoluogo dalla Misericordia di Massarosa e dal gruppo delle catechiste della parrocchia. In un pomeriggio dedicato ai più piccoli, centinaia di persone tra bambini e famiglie, rigorosamente in maschera, hanno animato la centralissima piazza dei Provenzali: oltre alla classica sfilata delle mascherate, la giornata è stata arricchiata dall’animazione per i più piccoli con cantastorie, balli, musica e giochi, oltre all’immancabile laboratorio della cartapesta. Insomma, un grande successo per la sezione locale della Misericordia, che per l’occasione ha omaggiato Pappottoro, maschera ufficiale di Massarosa che proprio quest’anno compie 40 anni. "Complimenti ai volontari della Misericordia e al gruppo catechiste che hanno organizzato", il plauso da parte dell’amministrazione.