Carnevale, il meteo rovina la festa L’ultimo corso slitta a domenica Nuova ordinanza per la viabilità

La speranza dei contradaioli che le previsioni meteo non fossero azzeccate purtroppo è naufragata tra nuvoloni neri, pioggia battente e raffiche di vento. E così per il terzo e ultimo corso mascherato del Carmevale pietrasantino se ne riparlerà il 5 marzo, data di recupero tra l’altro già fissata a suo tempo dall’assessorato alle tradizioni popolari proprio in caso di rinvio a causa del maltempo. Pochi, per la verità, si erano illusi dopo aver consultato i principali siti dedicati al meteo. In ogni modo l’assessorato e i presidenti delle dieci contrade si sono riuniti domenica mattina, verso le 8, per un’ultima consultazione. Finché, di fronte alle cattive condizioni meteo e un andamento che non avrebbe garantito alcun miglioramento, di comune accordo hanno alzato bandiera bianca decidendo di rinviare a domenica l’ultimo corso, con inizio alle 15 e premiazioni finali alle 18. "L’obiettivo – spiega l’assessorato alle tradizioni popolari – è favorire sia una partecipazione più ampia possibile sia una manifestazione nella massima sicurezza". Ancora cinque giorni di attesa, poi sarà festa per l’ultima volta. Con la curiosità di chi saranno le contrade ad aggiudirarsi l’edizione 2023 dopo che l’ultima volta, nel 2020, l’Africa-Macelli trionfò sia nei carri che nelle mascherate.

Sul piano logistico, infine, domenica cambierà la viabilità vista la concomitanza con il mercato dell’antiquariato in piazza Statuto, essendo la prima domenica del mese. La polizia municipale ha già predisposto la soluzione: mentre per i primi due corsi c’era l’obbligo di uscita dalla città da piazza Statuto e via del Marzocco, stavolta via Capriglia sarà a doppio senso. In questo modo le auto potranno scendere da via Capriglia ed entrare in piazza Statuto per poi uscire dalla città risalendo da via Capriglia e proseguendo in via Martiri di Sant’Anna, via San Francesco e provinciale Vallecchia, all’altezza di “Stipino“, in direzione nord. Per consentire l’uscita delle macchine dalla provinciale le transenne del circuito del Carnevale verranno spostate verso mare in modo da non creare intralci o pericoli.

d.m.