Carnevale, gran finale col brivido. La pioggia potrebbe annullare il corso

L’allerta gialla per forti piogge diramato ieri e valido per la giornata di oggi non fa sperare granché. È molto probabile infatti che i sacchetti dei coriandoli rimangano sigillati e il terzo e ultimo corso del Carnevale pietrasantino, in agenda alle 15 con proclamazione dei vincitori alle 17,30, salti un’altra volta come già accaduto l’11 febbraio sempre a causa del maltempo. L’assessore alle tradizioni popolari Andrea Cosci e i presidenti delle dieci contrade, sentito il meteorologo e gli uffici di riferimento, prenderanno una decisione stamattina sulla formula da adottare per la giornata odierna.

L’unica certezza è che nel caso in cui le cattive condizioni meteo non rendessero possibile lo svolgimento del corso mascherato, si procederà direttamente alla lettura dei verdetti nell’atrio del municipio in piazza Matteotti. Se così fosse, niente corso e niente incasso, il che significa che il resoconto finale sarà legato soltanto ai primi due corsi, che hanno registrato un resoconto totale pari a 4.114 biglietti venduti – con un incasso che sfiora i 20.600 euro – e 2.224 omaggi riservati a over 10 e under 70. Se invece il cielo dovesse regalare un mezzo miracolo allora festa sarà e se ne vedranno delle belle visto che anche quest’anno i verdetti sono tutt’altro che già scritti. In pole position sembrano esserci Collina, Pontestrada e Strettoia, ma ogni anno non mancano mai le sorprese, spesso con la giuria presa di mira dalle contrade più deluse. L’anno scorso la Brancagliana trionfò nei carri e Strettoia nelle mascherate ed entrambe le contrade puntano in teoria al bis: oggi sapremo se ci hanno azzeccato oppure no.

Ecco allora l’eventuale ordine d’uscita di oggi: Brancagliana con “La battaglia dei colori”, Lanterna, con “La regina fantasia depone maschere e allegria” (mascherata “Uno sciame di felicità”), Strettoia con “Strett(oi)amente (dis)connessi”, Collina con “L’anno del dragone”, Pollino-Traversagna con “Pensati libero?”, Pontestrada con “Life in plastic is (not) fantastic”, Antichi Feudi con “L’intelligenza artificiale: un ospite eccezionale al nostro Carnevale”, Africa-Macelli con “Il Sole e la luna”, Il Tiglio-La Beca con “Beca country” e Marina con “C’era una volta… la campagna” (mascherata “Spaventapasseri… e non solo”). Biglietti in vendita ai quattro i punti di accesso al circuito. ossia piazza Statuto, via Oberdan, angolo via Marconi-via San Francesco e angolo via San Francesco-provinciale per Vallecchia.