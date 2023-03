Carnevale, c’è chi dice no Beca e Marina deluse "I verdetti sono ingiusti"

Un Carnevale senza più carri e con le sole mascherate? La proposta, che serpeggiava domenica scorsa durante il corso finale, è stata lanciata da chi considera le mascherate più affascinanti e più comode in caso di ritorno – come ai vecchi tempi – in piazza Duomo, al contrario dei carri che ingombrano e richiedono più spazio. Impossibile per ora fare previsioni, totalmente premature. "Posso solo dire – interviene l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Cosci – che ogni proposta è stata sempre condivisa e discussa con i presidenti delle contrade e così sarà, eventualmente, anche in futuro".

Il presente, invece, è fatto di polemiche sui verdetti, rammarico che riguarda più che altro le mascherate, competizione quest’anno vinta da Strettoia. Il Tiglio- La Beca si consola con la vittoria nelle miss (Federica Navari), ma il nono posto in classifica nelle mascherate non va giù alla presidente Cristina Bertolucci. "Non eravamo da podio – dice – ma arrivare noni non sta né in cielo né in terra. Non siamo contenti, avremmo meritato almeno un quinto posto. La giuria ha ‘toppato’ in pieno. Ci sono voluti tre mesi per fare cappelli e vestiti a mano, tutti colorati com’è giusto che sia a Carnevale. La gente ci fermava per farci i complimenti, e questo per noi è un successo morale". Delusa anche Marina, nonostante il terzo posto conquistato nei carri. "Nelle mascherate ci hanno affossato per il tema – spiega la presidente Francesca Puccetti – ispirato al famoso ‘Día de lo muertos’ messicano. Forse non lo conoscevano o non l’hanno capito. Il livello generale era buono, ma non meritavamo il settimo posto. I vestiti sono stati fatti a mano dalle sarte, dietro c’è stato tanto impegno". Pur riconoscendo alle contrade di averci messo passione, il presidente delle giurie Ezio Marcucci assicura di aver scelto gente qualificata: "Erano tutti professionisti ed esperti di arte, tra insegnanti di accademia, pittori e scultori. I verdetti sono questi, poi si può disquisire. È così anche a Sanremo, dove spesso la canzone che vince non è quella che riscuote più successo. Suggerisco alle contrade di leggere il regolamento e il tipo di votazione che viene espresso in base a molteplici parametri. Se due giurie hanno votato in due domeniche distinte, senza mai incontrarsi, esprimendo voti simili, allora qualcosa vorrà dire. Sono assolutamente sereno".

Daniele Masseglia