Carnevale 2025. Il calendario benefit

Ecco il calendario 2025 del Carnevale di Pietrasanta, ideato dagli assessori Andrea Cosci e Francesca Bresciani e realizzato grazie al supporto del consigliere comunale Daniele Taccola e del gruppo “Tramonti Italiani”, per offrire alle contrade un ulteriore mezzo di autofinanziamento. "Le contrade non sono solo il motore del Carnevale – ha sottolineato l’assessore alle tradizioni popolari, Andrea Cosci affiancato da Franca Dini presidente del Carnevale – ma vere sentinelle del territorio, custodi del nostro patrimonio culturale e centri di quella socialità più genuina. Sostenerle è fondamentale: questo calendario è un altro piccolo strumento". Nato grazie alle centinaia di foto scattate durante gli ultimi corsi mascherati, raccolte dal sodalizio fotografico e selezionate pazientemente da Silvia Landi, le immagini di ogni contrada sono state sottoposte ai presidenti affinché scegliessero la più rappresentativa. Le pagine del calendario, da gennaio a ottobre, sono dedicate ciascuna a una contrada, in rigoroso ordine alfabetico; novembre è il mese della “miss”, dicembre è un omaggio, del gruppo “Tramonti italiani” e del Carnevale di Pietrasanta, a Giulio Maggi, recentemente scomparso e ricordato dagli amici con alcuni scatti che realizzò proprio durante la manifestazione. I costi di produzione grafica e di stampa delle prime 1500 copie sono stati coperti grazie al sostegno di uno sponsor; ogni contrada riceverà 100 calendari e potrà utilizzarli per raccogliere nuove risorse. Prezzo minimo di vendita: 10 euro. Gli autori delle foto contenute nel calendario: Debora Gennari, Paola Giannecchini, Pier Luca Mori e Stefano Dalle Luche. Hanno collaborato alla raccolta, per “Tramonti italiani”, Elisabetta Femori, Gianfranco Barsella e Ferdinando Rondinelli.