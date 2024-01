Carnevaldarsena alza la voce: "Dalla Fondazione nessun aiuto. Il nostro rione si autofinanzia"

VIAREGGIO

"Non riceviamo alcun contributo economico da parte della Fondazione per l’organizzazione della festa e di altre iniziative". Il consiglio del Carnevaldarsena, dopo aver spulciato il bilancio preventivo del Carnevale, sottolinea di non avere stampelle pubbliche. Ma bacchetta la Fondazione che non dà ulteriore impulso al movimento carnevalaro.

"La Fondazione mette a disposizione del Carnevaldarsena e degli altri rioni i new jersey per la chiusura delle strade – scrivono i darsenotti – Risulta che la cifra totale sia 10-12 mila euro per tutte le feste. Tutte le altre spese del rione, oltre il 99% dei costi, sono sostenute dall’affetto della città, dagli incassi delle cucine e dagli sponsor. Proprio per rispetto nei loro confronti ci sentiamo in dovere di fare questa precisazione. Noi ci presentiamo sempre dicendo che “non riceviamo contributi pubblici“, eccetto i servizi essenziali di Polizia Municipale e spazzamento delle strade, e non vogliamo passare da ipocriti. In tutti questi anni non abbiamo mai chiesto soldi ma solo collaborazione, siamo fieri della nostra indipendenza. La nostra festa attira turisti in totale autonomia e crea un indotto economico stimato 2 milioni di euro: ci dispiace che non sia considerata una manifestazione del Carnevale. E ci dispiace che non sia considerata meritoria di attingere ai circa 200mila euro messi a bilancio per gli eventi collaterali, né degna di essere pubblicizzata adeguatamente sui canali ufficiali della Fondazione".

"Nel bilancio – proseguono gli organizzatori del Baccanale – si fa riferimento a 65mila euro di ‘contributo ai rioni’: ferma restando la sopraccitata spesa per il posizionamento dei new jersey, supponiamo che la cifra rimanente sia totalmente riferita alla manifestazione “L’inCanto dei Rioni”, in programma il 25 gennaio al Palasport. Questa però, è totalmente organizzata dalla Fondazione Carnevale e i rioni partecipano portando in dote la loro passione: ci saremo anche noi a tifare per le nostre bambine in gara ed invitiamo tutti i viareggini ad essere presenti visto anche che l’incasso andrà totalmente in beneficenza. Ma anche in questo caso i rioni non ricevono alcun contributo. Con quella cifra si sarebbe potuto mettere in sicurezza economica le feste rionali per i prossimi tre anni e verosimilmente nel 2024 avremmo avuto in programma anche il Rione Marco Polo".