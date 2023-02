Carlo corona il sogno di diventare avvocato

Carlo Saloi (in foto) di Lido di Camaiore è diventato avvocato. Felicitazioni dai genitori Loredana e Franco, dalla compagna Irene, dall’amica Rosaria e dalla redazione della Nazione.

Il Circo Nero

Il Circo Nero si esibisce oggi alla Capannina di Franceschi partendo dalla 21.30 con l’apericena. E’il circo della musica e delle passioni composto da tanti stravaganti personaggi, una compagnia di “freaks“ che trasmette emozioni,eccitazione e follia in un concentrato di musica e balli. Per l’occasione torna a suonare in main room la live band dei Borghi Bros.