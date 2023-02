Carcasse di auto rimosse Partita la maxi pulizia delle strade "Erano troppi i pericoli"

Operazione manutenzione delle strade, con la rimozione anche dei (troppi) veicoli abbandonati. Sfalci lungo le viabilità, pulizia di zanelle e chiaviche, sono piccoli interventi che rendono sicure le viabilità impedendo che le sedi stradali siano invase da acqua piovana e foglie che possono diventare un rischio per gli automobilisti. Un intervento che era stato rimandato negli anni scorsi per le eredità delle precedenti amministrazioni che avevano reso pesante il bilancio del Comune. Gli interventi riguardano anche interventi di rimozione di veicoli abbandonati che soggiornano da anni ai margini delle viabilità e costituiscono non solo una bruttura cui rimediare, ma anche un motivo di pericolo. La polizia municipale ha provveduto a ripulire il territorio dalle carcasse. "Finalmente quest’anno – commenta il vice sindaco Alessandro Pelagatti – siamo in grado di poter fare una manutenzione delle viabilità comunali che avevamo dovuto rimandare per far fronte alle difficoltà economiche che ci provengono dal passato. Abbiamo superato queste situazioni senza metter mano a tariffe e senza gravare sulle spalle dei cittadini ed oggi finalmente abbiamo potuto investire più risorse per fare una manutenzione straordinaria del territorio, che deve essere costante per i prossimi anni. Abbiamo iniziato intervenendo sulle viabilità comunali e nella primavera inizieremo con lo sfalcio dell’erba e con interventi ad hoc per rimuovere le piante che recavano danno e pericolo alla viabilità con ordinanze specifiche per la messa in sicurezza da un punto di vista del codice della strada con il taglio delle alberature che sporgono sul fronte stradale"