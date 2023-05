Caranna, processione autogestita Checchi: "La municipale assente"

FORTE DEI MARMI

Quest’anno la processione che parte dalla marginetta di Caranna aveva un sapore veramente particolare. Un appuntamento atteso visto che quel "luogo del cuore" tagliava il traguardo dei 100 anni (fu costruita nel 1923): infatti in molti si sono presentati alla Santa Messa celebrata da don Piero davanti alla marginetta, a cui è seguita la partecipatissima processione che arriva fino a via Colombo per far ritorno. Con tanti fedeli, ma senza polizia municipale. Un corteo completamente autogestito e con un cittadino che si è improvvisato a distribuire persone e garantire sicurezza lungo il percorso di preghiera. A raccontare l’insolita situazione che si è trovato sotto gli occhi è Duccio Checchi segretario del Fronte della gioventù comunista Versilia.

"Sapete bene che da parecchio tempo non professo più alcuna fede religiosa – premette Checchi – ma nonostante ciò ho un profondo rispetto per la comunità che si riunisce alla marginetta del quartiere Caranna per l’annuale processione. Proprio per questo ho trovato decisamente indecoroso che chi di dovere non si sia interessato a mandare la polizia municipale come garante della sicurezza dei cittadini durante lo svolgimento della processione. Il servizio d’ordine è stato assicurato da un singolo cittadino che si è offerto volontario sul momento, ma nonostante questo, nonostante la gioia della serata per il tradizionale evento, si è percepita la delusione da parte dei cittadini. Tra l’altro mentre via della Barbiera era stata chiusa per l’occasione, la via Colombo no, col passsaggio delle auto consentito".

"Non mi interessa ormai di chi sia la responsabilità – prosegue Duccio Checchi – il problema semplicemente riguarda la comunità di Caranna che, e ciò vale per le amministrazioni di ogni colore, ormai vive in quartiere che diventa ormai una meta interessante per i politici unicamente ed esclusivamente quando veniamo convocati al Bar Renzo per chiederci il voto per le elezioni amministrative. Abbiamo ragione di credere che quanto accaduto per la processione in Caranna si fosse manifestato in Vaiana o a Vittoria Apuana, chi di dovere avrebbe addirittura preteso il richiamo dell’ex comandante dei carabinieri Giuseppe Alaimo dal congedo (e avrebbe avuto pure ragione). Quando si parla di sicurezza è sempre bene seguire l’insegnamento di un vecchio detto: ’Meglio aver paura che toccarne’. Stavolta è andata bene, ma se succedeva qualcosa?".

Francesca Navari