Cappotto del Torino, cade l’Empoli

Questi i risultati di ieri della seconda giornata della 74a Viareggio Cup: Empoli-Imolese 0-1, Melbourne-Ojodu City 3-2, Torino-Uyss New York 6-0, Rukh-Centre National Brazzaville 2-0, Rappresentativa Serie D-Avellino 1-1, Jóvenes Promesas-Mavlon 1-2. Questi invece i risultati della fase a gironi della 5ª Viareggio Women’s Cup: Milan-Livorno 11-0, Westchester United-Rappresentativa Under 19 0-5.

Oggi si torna in campo alle 15 nel maschile con questo programma per la 3ª giornata del gruppo A: nel girone 1 Sassuolo-Lucchese al “Bibolini” di Lerici (località Falconara) e Galatasaray-Westchester United al “Pedonese” a Marina di Pietrasanta; nel girone 2 Beyond Limits-Fiorentina al “Viola Park” di Bagno a Ripoli (Firenze) e Stella Rossa-Carrarese all’“Ilio Traversa” di Carrara (località Fossone); nel girone 3 Alex Transfiguration-Honvéd Budapest al Marco Polo Sports Center di Viareggio e poi Ibrachina-Pontedera al “Mannucci” di Pontedera.