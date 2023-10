"Capitali esteri per le attività. Non condivido"

"Gli investitori russi che rilevano attività di cui non si sono mai occupati non sono il bene per il paese". Paole chiare di Sergio Marrai, fortemarmino doc e titolare del Tennis Italia che fa un’analisi dei tanti hotel o stabilimenti rilevati da capitale straniero "senza nessuna esperienza alle spalle o conoscenza del territorio". "E’ chiaro ormai che vendere a russi significa ottenere cifre importanti – premette Marrai – ma un conto è parlare di una casa, dove questi stranieri in genere vengono in estate, altro discorso è parlare del lievitare degli investimenti in attività. I primi che l’hanno fatto sono la lampante dimostrazione che non hanno portato un gran vantaggio, tra strutture rimaste chiuse e altre che non sono decollate al pari delle grandiose aspettative. Infatti se Briatore vuole sbarcare al Forte col Crazy Pizza può essere positivo visto che ha già esperienza nel settore con una catena che è già affermata in Europa. Stesso discorso vale per gli imprenditori locali che stanno acquistando hotel e che, in ogni caso, sono legati al territorio e ne conoscono le caratteristiche e le modalità di accoglienza. Ormai siamo un paese per ricchi, non solo per benestanti: gli alberghi sono di altissimo livello e le pensioni sono scomparse. Però finchè arrivano i gruppi specializzati nell’hotellerie non possono che portare beneficio a Forte dei Marmi. Mentre ho grosse perplessità – conclude Sergio Marrai – sui grossi capitali messi in campo da stranieri che non provengono dal mondo del turismo ma che rilevano bagni e alberghi che in fondo all’anno devono rendere. Ma, a occhio, senza un background, spesa e resa è difficile che stiano in piedi e si rivelano operazioni che lasciano più di un dubbio".