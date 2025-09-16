Capitale dell’arte 2027. La città sogna la finale

Ci sarà anche la Piccola Atene tra le finaliste in lizza per il titolo di capitale dell’arte contemporanea 2027? Il responso del Ministero della cultura, atteso nella giornata di ieri, probabilmente arriverà oggi. Il sogno continua, insomma, anche perché su sei città selezionate saranno cinque ad accedere alla finale, con il titolo che verrà assegnato entro fine ottobre. Una sola città, infatti, verrà eliminata dalla "rosa" delle prescelte di cui fanno parte Alba, Chioggia, Foligno-Spoleto (in forma aggregata), Pietrasanta, Termoli e Varese-Gallarate (in forma aggregata).

Nel frattempo altri tre "fans" di Pietrasanta annunciano tutto il loro sostegno alla candidatura. "Sono a Pietrasanta da 27 anni – dice l’artista Usa Rachel Lee Hovnanian, autrice del "’Teddy Bear’ accoltellato – e penso che questo sia il luogo più incredibile, per un artista, per lavorare. Tutti qui hanno passione per l’arte: sono entusiasti, curiosi, fanno domande, tengono molto alle opere che vedono in città. È il posto migliore perché possiamo fidarci di tutti, degli artigiani, dei galleristi, degli amministratori: è una città che si unisce nell’arte". A ruota l’ambasciatrice colombiana in Italia Ligia Margarita Quessep Bitar: "Pietrasanta – recita la lettera indirizzata al sindaco Alberto Giovannetti – è un punto di riferimento internazionale per la creazione artistica, l’eccellenza artigianale e la vitalità culturale. Sentiamo un legame speciale con questa tradizione grazie al rapporto profondo che unì Fernando Botero a Pietrasanta". Infine Richard Galy, sindaco della città francese di Mougins con cui Pietrasanta ha d apoco rinnovato il patto d’amicizia: "Se lo merita per la sua grande dinamicità culturale, la presenza di tanti artisti ma anche grazie alla struttura di questa città".

Daniele Masseglia