Capitale della nautica Ecco la 13 edizione di Yare

VIAREGGIO

Tredicesima edizione di Yare (Yachting Aftersales and Refit Experience), dal 13 al 17 prossimi aViareggio e in Versilia organizzato da Navigo, tra i principali centri servizi in Europa per l’innovazione e lo sviluppo della nautica.

Intenso il programma di incontri, conferenze e visite ai cantieri da parte dei 100 comandanti di grandi yacht di cui circa il 70 per cento è di nazionalità estera, con una delegazione dell’Hellenic Yachtmaster Club di Atene, e rappresentanti di armatori privati. Faranno un approfondito tour del distretto nautico che prevede i cantieri di produzione, di riparazioni, oltre che aziende di prodotti e servizi tra cui Nca Refit alla Spezia, Sanlorenzo ad Ameglia, Cantieri di Pisa, Seven Stars e Leopard ai Navicelli di Pisa solo per citarne alcuni. Tra i cantieri, aziende della filiera produttiva e dei servizi, dei quali il 70 per cento dal Nord Europa e del Mediterraneo, saranno interessati: Lürssen, Astilleros de Mallorca, Giangrasso, Tureddi, Overmarine con Mangusta Yachts. Presenti anche aziende leader dei sub fornitori quali Jotun, Vulkan, Castor Marine, Rolls Royce Mtu, Team Italia, Netinsat Catai, Coleiro Group of Companies, Akzo Nobel Coatings, Alma Management, Hill Robinson.

L’associazione francese Riviera Yachting Network sarà presente in rappresentanza del distretto tra Marsiglia e Mentone. Molti i porti turistici (marinas) internazionali che hanno aderito: West Instambul Marina, Marina Port Vell, Cala del Forte. Tra i fornitori di servizi: Bwa, Rina, Blue Water e Vistra. The Superyacht Group presenterà i dati e l’andamento del mercato di produzione e refit all’interno de The Superyacht Forum Live Captains Edition, di giovedì 16 all’Una Hotel di Lido di Camaiore. Il 17, approfondimenti degli workshop tecnici su sostenibilità, gestione e organizzazione tra cui la presentazione da parte di Water Revolution Foundation del progetto Yeti (Yacht Environmental Transparency Index) dedicato allo sforzo di ridurre la domanda di energia, efficientare i sistemi e stimolare la riduzione dell’impatto ambientale nel settore superyacht. Confermatissimi i “B2C Meet the Captain”, incontri business tra comandanti e imprese.

Tra gli eventi collaterali, il Rina Captains’ Awards alla sua terza edizione e il Passerelle Pitch, concorso tra aziende per progetti che hanno creato, lanciato o concepito un’innovazione smart. L’azienda vincitrice, riceverà lo Yare Innovation Award e vincerà un bonus marketing.

Walter Strata