Capire la riforma: un’analisi punto per punto Ecco cosa succederà dal prossimo anno

Con l’aiuto di un sito Internet specializzato abbiamo raccolto le principali novità previste dalla riforma dell’orientamento, per cercare di capire come gli studenti dal prossimo anno saranno aiutati nella scelta della scuola superiore. Dividendoli in punti, sono venuti fuori questi aspetti. 1) 30 ore di orientamento in ogni anno scolastico dal primo anno di medie fino all’ultimo anno di superiori: significa trattare l’orientamento come un tempo di riflessione aggiuntivo per decidere qual è il miglior futuro possibile di uno studente. Non deve essere un’altra materia scolastica, ma servirà a dare

agli studenti molto tempo in più per aiutarci a una riflessione e a una sintesi della loro esperienza. Alle medie queste ore possono essere svolte anche di pomeriggio fuori dall’orario normale di scuola. 2) Un portfolio dove ogni studente può inserire le proprie esperienze e le competenze acquisite. 3) Una piattaforma digitale unica dove avere ogni tipo di informazione e documentazione sull’orientamento. 4) Un docente tutor per ogni classe che possa aiutare gli studenti e sia in grado di consigliare le famiglie sulle scelte da fare; ogni insegnante dovrà svolgere una formazione.