Capi ricamati per beneficenza

Un ritorno alla romantica arte del ricamo per sostenere Oxfam Italia, l’associazione che da sempre combatte la disuguaglianza delle donne nel mondo. E’ la singolare iniziativa lanciata da Sara Zucchini titolare del negozio Via Fratelli Lombardi 1 che ha promosso una giornata con *Whispr*: una ricamatrice esperta tutto il giorno ha personalizzato il capo per le clienti con l’obiettivo di offrire un aiuto a Oxfam. Con lei la collaboratrice Valeria Del Sarto, la stilista Sofia e la cantante Sofia Sole per un pomeriggio di intrattenimento (foto Nizza).