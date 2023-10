Capezzano Via dell’Olivella al buio: "Colpa dei lavori di una ditta"

Via dell’Olivella senza illuminazione pubblica, manto stradale danneggiato: i danni sono stati provocati dai lavori di una ditta privata. Fratelli d’Italia accusa l’amministrazione comunale di lasciare i cittadini nel degrado. "Un tubo dell’acqua rotto con conseguente allagamento e danni all’impianto di pubblica illuminazione – dice la consigliera Cinzia Romboni - questa la situazione in via dell’Olivella, a Capezzano, in seguito ai lavori effettuati da una ditta privata per l’installazione della fibra". I cittadini sono stati costretti a subire una serie di disagi, la strada è senza pubblica illuminazione da oltre una settimana e soprattutto il manto stradale non è stato ripristinato, ma sono stati effettuati solo rattoppi, con cordoli in cemento rialzati e quindi pericolosi. "Non è giusto – dice la Romboni – che i cittadini debbano subire questi fastidi. Purtroppo non si tratta di un caso isolato: lavori di questo tipo, gestiti senza la dovuta attenzione, danneggiano il territorio, con ricadute sulla sicurezza stradale e sulla vita dei residenti".