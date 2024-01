Capezzano Si ritira anche Clevit. Chiude un altro negozio storico

Chiude lo storico negozio di Capezzano di Clevit: dalla merceria a maglieria ed intimo alla cartoleria, un punto di riferimento per il paese da decenni, proprio davanti alla chiesa. Adesso vi campeggia un cartello in cui il titolare Antonio annuncia lo stop: triste notizia, quando una grande bottega amata lascia la sua affezionata clientela curata fin dal lontano 1954, anni differenti, di boom e operosità. Antonio Tofanelli, dopo i genitori Maria e Clevit, non ha purtroppo ricambio generazionale: “ Amo il mio lavoro - dice - ma non posso proseguire: per anni questo negozio e’ stata la mia casa, non posso dimenticare i clienti divenuti nel tempo amici e i tanti amici. Le ottime commesse che hanno lavorato con me e i colleghi commercianti a cui auguro di tenere sempre vivo il commercio a Capezzano…”. E’ un altro segno dei tempi che cambiano, che premiano l’on line e che purtroppo giocano a sfavore di questi negozi di confidenza e fiducia personale.