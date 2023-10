Capezzano Comprensivo 2. Palestra nella tensostruttura

Il Coni ha dato parere favorevole alla palestra delle scuole di Capezzano Pianore. Si tratta di una tensostruttura che andrà ad integrare l’edificio del polo scolastico della frazione: il Comune ha acquisito il disco verde del Coni e si appresta a realizzare l’opera al costo di 250.000 euro. Da tempo gli alunni dell’istituto comprensivo 2 di via Giacosa attendono la palestra per poter svolgere in modo funzionale le attività motorie importanti per il loro sviluppo psicofisico. L’amministrazione punta dunque sulle strutture sportive a corredo degli istituti scolastici: per Capezzano Pianore si è optato per una struttura esterna di pertinenza delle scuole che sia funzionale, urbanisticamente meno pesante e poco invasiva. Avrà a corredo attrezzature idonee ed un ingresso comodo per tutti gli alunni del polo come spazio indoor.